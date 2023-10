Les crimes de génocide et de déplacement forcé perpétrés par les forces de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien désarmé ainsi que ses retombées potentielles sur la région tout entière, ont été au centre d’un entretien, mercredi, à Djeddah entre le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar et son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian.

Dans un communiqué publié par le département, les deux ministres ont débattu des efforts visant à imposer un arrêt immédiat de l’agression israélienne et à offrir la protection nécessaire aux frères palestiniens.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des résultats découlant de la réunion extraordinaire du Comité exécutif de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), précise-t-on de même source.

Toujours dans le même contexte, les deux ministres ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays, exprimant leur souci de les promouvoir davantage, d’œuvrer à les renforcer dans divers domaines et d’intensifier les échanges de visites entre les deux les responsables des deux pays.

L’entretien entre les deux responsables intervient en marge de la participation du ministre Nabil Ammar aux travaux de la réunion extraordinaire du Comité exécutif au niveau des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique, tenue, mercredi, à Djeddah.

Lundi, Nabil Ammar a reçu un appel téléphonique de son homologue iranien, lors duquel les deux parties ont discuté de l’agression barbare israélienne contre Gaza et échangé les vues sur les efforts visant à parvenir à un arrêt immédiat et définitif de cette agression.