Gabès n’exploite pas suffisamment ses nombreuses richesses touristiques

Gabès n’a pas réalisé un véritable saut qualitatif dans le secteur du tourisme malgré la richesse culturelle et la diversité environnementale de la région, à savoir un littéral de 80 km, de nombreuses oasis, de sources d’eau chaude, des villages amazighs et des habitations troglodytes.

En effet, d’importants projets touristiques, prévus par l’Etat tunisien depuis des années, n’ont pas encore vu le jour, à l’instar de la station thermale d’El Khebayet, à El-Hamma, et du pôle touristique et environnemental intégré à Gabès sud.

Concernant le premier projet, des signes positifs se font sentir. Un groupe d’investisseurs chinois s’est dit intéressé par la réhabilitation de la station thermale d’El Khebayet.

Pour le second projet, sa situation foncière est en train d’être réglé. Selon certains, aucun effort n’a été déployé en vue de promouvoir le pôle touristique et environnemental, pourtant regorgeant d’importants atouts. Ce projet prévoit notamment la construction de huit unités hôtelières d’une capacité de dix mille lits, d’un golf et de plusieurs lotissements commerciaux et d’habitation.

Les opérateurs économiques dans la région espèrent voir le secteur du tourisme à Gabès enregistrer une nette relance et souhaitent que le ministère de tutelle accorde un intérêt particulier au lancement du projet de pôle touristique et environnemental intégré.