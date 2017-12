Youssef Chahed peut compter sur l’appui de l’UTAP dans sa guerre contre la corruption

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a exprimé son total appui à l’initiative du gouvernement dans sa lutte contre la corruption, suite aux dernières arrestations d’hommes d’affaires soupçonnés d’être impliqués dans des affaires de corruption financière et administrative.

L’organisation agricole a réaffirmé son soutien d’autant plus que “la conjoncture actuelle nécessite une approche sérieuse de lutte contre ce phénomène et l’application de la loi sur toutes les personnes impliquées dans la corruption, conformément au document de Carthage”, souligne l’Organisation agricole dans un communiqué rendu public jeudi 25 mai.

L’UTAP a en outre appelé à la mise en place d’une stratégie claire, outre une volonté politique forte et inébranlable pour désamorcer le système de corruption et lutter contre les mafias et lobbies qui menacent toujours les intérêts des agricultures, leur mainmise sur les circuits de distribution des produits, des équipements agricoles, des semences et des animaux.

L’Organisation agricole a, par ailleurs, appelé tous les partis politiques, les organisations nationales et les journalistes, à soutenir l’initiative du gouvernement et appuyer toute action visant à lutter contre la corruption, qualifié “de fléau aussi important que la lutte contre le terrorisme”.

