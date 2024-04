Le bureau exécutif national élargi de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a exprimé sa profonde préoccupation quant à la détérioration des systèmes de production dans toutes les régions du pays et son soutien absolu aux agriculteurs et aux marins-pêcheurs, selon un communiqué publié samedi, par l’Organisation agricole.

Il a exprimé lors de sa réunion ordinaire, tenue vendredi, son mécontentement du retard enregistré dans la prise de la décision relative à l’approvisionnement des agriculteurs en eau d’irrigation et a regretté les dégâts enregistrés au niveau des zones irriguées dédiées à aux grandes cultures, en raison de la faible pluviométrie. Il a à cet égard, souligné l’impératif d’adopter des mesures exceptionnelles en faveur des producteurs sinistrés.

Le bureau exécutif de l’UTAP a également appelé au versement, le plus tôt possible, des indemnisations prévues au profit des agriculteurs touchés par les catastrophes naturelles, ainsi qu’à la résolution des problèmes des propriétaires de lots techniciens.

Il a réitéré par ailleurs, son appel à faire impliquer l’Union dans la prise de décisions en rapport avec les différentes filières du secteur de l’agriculture et de la pêche, rappelant que l’UTAP constitue un partenaire actif dans l’élaboration des stratégies de développement agricole visant à assurer la souveraineté alimentaire du pays.

Il a par ailleurs, émis des réserves quant au contenu du Code de l’Eau, dans sa forme actuelle, et a appelé à la nécessité de le revoir, en prenant en considération ses propositions en la matière.

En ce qui concerne la filière de la pêche, les participants à la réunion ont souligné la nécessité de parer aux déffaillances techniques du système de surveillance par satellite (VMS) pour une meilleure transparence afin d’éviter aux marins-pêcheurs la perte des jours de travail supplémentaires et de revoir le coût annuel d’exploitation.

Ils ont souligné l’importance de veiller à la préservation de la richesse halieutique, en luttant contre la pêche anarchique, grâce au recours au système de surveillance à distance et aux différents équipements de surveillance.

Ils ont mis l’accent aussi, sur l’impératif d’impliquer la corporation dans la redistribution des quotas de thon rouge de manière à garantir l’équité entre tous les bateaux de pêche du poisson bleu et de réviser les taxes appliquées au niveau de la production, de l’exportation et des services portuaires, de manière à assurer la pérennité de cette filière et renforcer sa compétitivité à l’exportation.

Ils ont en outre salué les efforts déployés par les opérateurs du secteur pour répondre aux besoins du marché intérieur en produits agricoles tout au long de l’année, notamment pendant le mois du Ramadan, et leur contribution à la réduction du déficit de la balance commerciale,grâce à l’amélioration notable des exportations de produits agricoles (huile d’olive, dattes, produits de la pêche maritime).