La Banque de l’Habitat lance BE CREATIVE à destination des jeunes créatifs tunisiens

La Banque de l’Habitat en partenariat avec Prosdelacom vient de lancer une nouvelle initiative originale autour de la Créativité…

« Le jeu concours BE CREATIVE s’inscrit dans la stratégie de la banque qui ne cesse de se rapprocher des jeunes. La banque poursuit la réalisation de son programme de développement en parallèle d’un programme de RSE prometteur qui reflète la nouvelle image d’une banque citoyenne …

Le jeu concours BE CREATIVE cible les jeunes créatifs de moins de 30 ans qui travaillent dans les agences de Communication, les agences Digitales et les agences Médias. Il se déroule du 22 au 25 mai 2017.

La banque de l’Habitat, offrira à deux jeunes la possibilité de participer au Festival de Cannes de la Créativité 2017, considéré comme la plus prestigieuse manifestation du secteur et qui réunit chaque année au mois de juin les publicitaires du monde entier.

Via sa plateforme BeCrative.tn, la BH invite les jeunes à filmer une courte vidéo de 2 min 30 max pour se présenter et répondre à cette question : Pourquoi on devra vous choisir pour faire partie de ” l’équipe nationale” de la créativité ?

A propos de la Banque de l’Habitat :

La Banque de l’Habitat est une banque tunisienne universelle qui opère dans tous les secteurs d’activité avec un savoir-faire historique datant du temps de la CNEL. L’Etat tunisien est l’actionnaire majoritaire dans la Banque de l’Habitat et la BH demeure un acteur majeur du marché bancaire tunisien. www.bh.com.tn