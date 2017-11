QNB Tunisie rénove une école primaire à Ben Arous

QNB Tunisia, filiale du Groupe QNB, la plus grande entreprise financière au Moyen-Orient et en Afrique, a organisé une cérémonie d’inauguration à l’école Rue de Bizerte à Ben Arous dans le cadre de la clôture des actions et des interventions de la banque dans cet établissement éducatif.

La cérémonie a été une occasion pour donner le coup d’envoi des compétitions aux terrains de sport, inaugurer le vestiaire, le laboratoire et la salle de lecture et des activités culturelles.

Le groupe QNB renouvelle aussi à travers ses activités diversifiées son souci constant à apporter son appui à ses agences et à ses filiales locales qui font partie de son réseau international, en intensifiant ses activités et en diversifiant ses initiatives dans les divers domaines tels que la culture, les arts, l’économie, le sport, la santé, la jeunesse et l’éducation.

Rappelons que QNBT a, dans le cadre de son programme de responsabilité sociale au titre de l’année 2017, œuvré à parachever ses engagements inscrits dans la convention « entreprise amie » avec l’école Rue de Bizerte à Ben Arous depuis 2016 sous l’égide du ministère de l’Education.

La Banque avait depuis 2016 entamé des travaux de maintenance ayant englobé l’entretien de l’espace scolaire en érigeant la clôture de l’école, en badigeonnant ses murs, en réparant les fenêtres des salles de classe tout en renforçant leur sécurité par l’installation de fer forgé ainsi qu’en réaménageant le laboratoire afin de réunir les conditions éducatives optimales et garantir l’équité scolaire pour tous les élèves de la Tunisie et des générations futures.

La cérémonie a été présidée par le directeur Ggénéral de QNB, Habib CHAHATA, qui a donné le coup d’envoi de l’entrée en exploitation des terrains de sport et ce par le lancement des compétitions sportives.

Dans le cadre de cette même convention (entreprise amie de l’école), QNB Tunisia a pris part à « la journée porte ouverte de lecture », organisée par l’école au mois d’avril dernier et marquée par la présentation d’une pièce de théâtre intitulée « entre le livre et l’ordinateur », l’organisation d’une exposition de livres outre des ateliers de dessin et de protection civile

La banque QNB Tunisia est présente sur 12 gouvernorats et dispose d’un réseau de 34 agences (dont deux agences QNB First à Tunis Mohamed V et Sousse et deux agences Corporate pour les entreprises à Hammam Sousse et Sfax) et 5 bureaux de change (trois à Tunis, un box à Enfidha e un box à Djerba )

Le Groupe est présent par le biais de ses filiales et succursales dans plus de 31 pays répartis sur trois continents, offrant les services bancaires les plus modernes à ses clients par le biais de 1.250 implantations et 4.300 distributeurs automatiques de billets et dispose de 28.000 collaborateurs.