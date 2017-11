La Ghriba : Plusieurs centaines de pèlerins juifs lors de la première journée

Ils étaient nombreux à venir en foule visiter leur lieu saint, la Ghriba. Des centaines de juifs de Tunisie et essentiellement d’Europe étaient au rendez-vous du premier jour du pèlerinage, qui se poursuivra jusqu’au dimanche dans l’Ile de Djerba, au sanctuaire de la Ghriba.

Malgré les mises en garde et les appels à la vigilance adressés par plusieurs pays occidentaux à leurs communautés juives, des pèlerins du monde entier sont venus, de bonne heure, accomplir leur rituel religieux.

“Nous nous attendons, cette année, à plus de 3.000 pèlerins”, a lancé Perez Trabelsi, président de l’Association de la Ghriba, dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique-Presse.

Des Tunisiens, mais également des juifs de pays européens, dont la France, la Belgique et l’Italie ont été invités, selon Perez Trabelsi qui a souligné sa confiance en les forces de sûreté pour assurer la sécurité des pèlerins dont le nombre a augmenté de 40%, par rapport à l’année dernière.

Les festivités commenceront, selon le porte-parole de la communauté, aujourd’hui à 14h, et se poursuivront jusqu’à 17h avec “la petite sortie”, un rituel du pèlerinage juif. Des cafés et des restaurants ont ouvert leurs portes pour accueillir les pèlerins. Les touristes ont, quant à eux, été interdits d’accéder aux lieux, en ces jours de festivités religieuses.

” La journée du samedi sera consacrée à la prière et dimanche sera le grand jour où les pèlerins font leur Grande Sortie “, a indiqué Perez Trabelsi. Selon lui, des ministres, dont ceux du Tourisme et de l’Artisanat et des Affaires religieuses ainsi que des ambassadeurs assisteront à la cérémonie du dimanche.

” Nous avons été subventionnés par plusieurs départements ministériels, dont celui des Affaires religieuses, ainsi que par des institutions publiques “. ” Ces subventions serviront aux travaux d’entretien et d’aménagement nécessaires “, a ajouté Perez Trabelsi, soulignant que ” la réussite de la saison touristique commence par la réussite du pèlerinage “.

La synagogue de la Ghriba qui date de plus de 2500 ans est, depuis 200 ans, la destination des juifs lors de la saison du pélerinage. Cet événement présente une occasion de rencontres entre juifs voulant, entre autres, se marier ou marier leurs enfants, a indiqué Perez Trabelsi. Plus de 200 chambres ont été aménagées depuis des décennies pour accueillir les pèlerins qui désirent s’y installer. Il s’agit également du sanctuaire juif le plus ancien en Afrique.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le secrétaire général du syndicat des forces de sécurité à Médenine, Kamal Zbaa, a affirmé que des agents de sécurité ont été déployés, depuis quelques jours, dans toute l’île de Djerba pour veiller au bon déroulement du pèlerinage.