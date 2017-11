Le rôle des institutions et de la société civile dans la gestion des flux migratoire en débat à Tunis

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Tunisie organise, samedi 13 mai 2017, en marge du Festival Jaou, une table ronde axée sur le rôle des institutions publiques et de la société civile dans la gestion des flux migratoires et les moyens à mettre en œuvre pour faciliter la collaboration et le dialogue entre les différents acteurs.

La table ronde sera marquée par le lancement officiel en Tunisie de la Campagne ” Aware Migrants” développée par l’OIM, avec le financement du Ministère Italien de l’Intérieur, indique un communiqué de l’OIM. Cet événement a pour but de sensibiliser les migrants et l’opinion publique sur les dangers de la migration irrégulière, notamment à propos des routes migratoires à haut risque comme le passage par la Libye ou par la Mer Méditerranée.

La campagne d’information sera diffusée dans 16 pays africains principalement, de l’Ouest et du Nord.

Elle repose sur des témoignages réels de migrants ayant vécu des expériences difficiles et parfois traumatiques durant leur parcours migratoire vers l’Europe.

Cet événement permettra de mettre en relief les alternatives et les initiatives d’intégration et de développement durable que peuvent mettre en place les Etats des pays d’origine, de transit ou d’accueil en faveur des migrants, précise le communiqué. Les voies légales de la migration en faveur des migrants ou de potentiels migrants seront à ce titre promues pour une meilleure compréhension du phénomène de la migration en Afrique et en Méditerranée, ajoute le communiqué.