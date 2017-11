Gouvernance : Les textes d’application de la loi sur la dénonciation de la corruption seront bientôt publiés

Le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, a assuré, vendredi 5 mai 2017, que les textes d’application de la “loi sur la dénonciation de la corruption et la protection des dénonciateurs” seront bientôt publiés.

Dans un communiqué rendu public à cet effet à l’issue de son entretien avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, dans l’après-midi du vendredi, Tabib a souligné l’engagement de ce dernier à soutenir davantage l’action de l’INLUCC et ses programmes aux plans national et régional et à activer la stratégie nationale de lutte contre la corruption dont la charte a été signée.

La stratégie nationale de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est entrée en application après la signature officielle de sa charte le 9 décembre 2016 par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et le président de l’INLUCC, Chawki Tabib, outre l’Instance provisoire de l’ordre judiciaire (représentant le pouvoir exécutif) et le Syndicat national des journalistes tunisiens (représentant la société civil), rappelle-t-on.