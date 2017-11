Bourse de Tunis : Une progression hebdomadaire de 0,11% du Tunindex

Malgré le mouvement de panique observé sur le marché de changes et le glissement du dinar face aux principales devises, le Tunindex a clôturé la dernière semaine du mois d’avril sur une note d’optimisme. L’indice de référence s’est apprécié de 0.11% à 5 648.19 points, hissant sa performance à 2.9%, depuis le début de l’année, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie valeurs.

Alimentés par une opération de bloc portant sur le titre ENNAKL (116.500 titres au prix unitaire de 14.000 D), les volumes se sont légèrement améliorés par rapport à la semaine dernière (une enveloppe de 18 MDT).

Analyse des valeurs

Le titre ASSAD a affiché la plus forte progression hebdomadaire (+10.2%), clôturant la séance du vendredi à 6.910 D. Rappelons que la société vient de publier ses états financiers au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Après avoir accusé une perte nette consolidée de 2.2 MDT en 2015, la société a renoué en 2016 avec les gains en dégageant un résultat net consolidé bénéficiaire de 2.78 MDT.

Pénalisé par les mauvais résultats trimestriels, le titre New Body Line a régressé de 4.5% à 6.210 D, dans des échanges de 22 000 D. Notons que l’action affiche, à ce jour, une contreperformance annuelle de 10%.

Enfin, côté volumes et hormis les volumes enregistrés sur le marché des blocs, SFBT s’est classée parmi les valeurs les plus dynamiques de la semaine (1.7 MDT) et a clôturé en hausse de 1.2% à 21.000 D.