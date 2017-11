Mohamed Ennaceur : La Tunisie a besoin de l’Allemagne pour relever ses défis

En visite à Berlin, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a appelé l’Allemagne à continuer à soutenir le peuple tunisien et à l’aider à faire face aux défis et à réaliser ses aspirations, notamment en matière de sécurité, de développement et d’emploi.

Le président de l’ARP s’exprimait lors de sa rencontre avec le président du Bundestag, Norbert Lammert, dans le cadre d’une visite de travail en Allemagne les 26 et 27 avril.

Ennaceur a évoqué l’importance du plan d’action tuniso-allemand, particulièrement en matière de développement des compétences à travers les opportunités de formation dans les institutions allemandes pour les diplômés du supérieur.

Ennaceur a, à cette occasion, salué le soutien de l’Allemagne à l’expérience démocratique de la Tunisie et à son processus de développement, indique un communiqué de l’ARP.

Pour sa part, Norbert Lammert a réaffirmé la disposition du Bundestag à intensifier davantage le travail commun pour renforcer les relations d’amitié et de coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, culturel et sécuritaire ainsi qu’en matière de lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine.

Lors d’une séance de travail avec le président de la commission de la coopération économique et de développement, Dagmar Wohrl, et le président de la Commission des affaires internes du Bundestag, Ansgar Heveling, Mohamed Ennaceur a mis en avant la contribution des entreprises allemandes installées en Tunisie à la création d’emploi.

Par ailleurs, Ennaceur a eu une rencontre avec le président du parlement régional de Berlin Ralf Wieland.

Il a, à cette occasion, exprimé sa solidarité avec les familles des victimes de l’attaque terroriste qui a ciblé en décembre dernier, un marché de Noël à Berlin.