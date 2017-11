Appel a la création d’un observatoire de suivi de la situation des entreprises économiques

Les participants à la journée d’étude sur les défis de l’entreprise économique et la nouvelle loi relative aux procédures collectives, organisée mercredi 26 avril à Tunis, ont appelé à la création d’un observatoire qui sera chargé du suivi de la situation des entreprises en difficulté et l’évaluation des lois et des procédures connexes.

Ils ont également recommandé au cours de cette journée, organisée à l’initiative de l’association tunisienne de défense et de sauvegarde de l’entreprise (ATDSE) de doter l’administration chargée de la gestion des entreprises en difficulté, des mécanismes efficaces d’intervention pour réduire ces difficultés.

Les participants ont mis l’accent sur la nécessité de renforcer les mécanismes d’alerte et de règlement à l’amiable pour mener le sauvetage préventif outre la mise en place des garanties pour inciter les chefs d’entreprises à recourir à la loi des procédures collectives pour assurer le sauvetage de l’entreprise.