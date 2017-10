La BCT augmente le taux directeur à 4,75% et le taux de rémunération de l’épargne à 4%

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a décidé d’augmenter son taux directeur de 50 points, pour atteindre 4,75% et de relever aussi, le taux minimum de rémunération de l’épargne de 50 points, à 4%.

Selon un communiqué, publié mercredi, par la BCT, cette décision vise à réduire les risques de pressions inflationnistes, d’une part, et à encourager l’épargne, ce qui favorisera le renforcement des liquidités, d’autre part. L’institut d’émission affirme veiller au suivi des évolutions de la conjoncture économique, pour prendre les mesures adéquates à temps.

Le conseil d’administration de la BCT, réuni hier mardi, a précisé que la politique monétaire et celle de change ne visent pas la dévaluation ou le flottement du dinar, ni la baisse du taux de change, mais elles ciblent la mise en place d’interventions étudiées et coordonnées, afin de faire face aux variations brusques des taux de change, tout en veillant à activer le rôle régulateur du taux de change pour maîtriser le glissement du déficit commercial et préserver un seuil minimum de réserves en devises.