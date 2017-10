SIAPE : démantèlement immédiat des unités polluantes

Le démantèlement des unités polluantes à l’usine de la Société industrielle d’acide phosphorique et d’engrais (SIAPE) de Sfax, va commencer immédiatement, outre l’arrêt de toute production polluante, c’est ce qui ressort d’une séance du travail conjointe, tenue mardi soir, entre la ministre de l’Energie, des mines et des énergies renouvelables, Héla Cheikhrouhou, et le ministre des Affaires locales et de l’environnement, Riadh Mouakhar.

Le Groupe Chimique Tunisien (GCT), va charger la société Tunisie Engineering et construction industrielle (TECI), de superviser les opérations de démantèlement de ces unités polluantes.

Les deux ministres ont convenu, également, de réhabiliter par la suite, le site et de réaménager la digue de phosphogypse pour la transformer en un espace vert.

Selon un communiqué, publié mercredi, par le ministère de l’Energie, les deux parties ont souligné la nécessité d’accélérer le lancement de la construction d’un pôle technologique développé sur le même site, regroupant un centre de recherche, qui permettra de valoriser l’expertise du GCT, et aussi un centre de maintenance lequel s’attellera à préserver les aspects environnementaux de la région.

Un appel d’offres sera lancé, durant les semaines prochaines, pour la réalisation de ces projets, lesquels mobiliseront des enveloppes de l’ordre de 75 millions de dinars (MD).

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi de la réalisation des décisions annoncées, le 20 avril, par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, lors de sa visite dans le gouvernorat de Sfax.