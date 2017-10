La Bourse de Tunis ouvre le vert en ce vendredi 21 avril où le Tunindex gagne 0,46% à un niveau de 5646,66 points.

A la hausse, la BNA grimpe de 2,94% à 8,38 TND suivie par SOTIPAPIER et ELECTROSTAR qui affiche une performance respective de 2,63% et 2,57% à 3,90 TND et 3,98TND.

Dans le rouge, CEREALIS chute de 2,85% à 4,42 TND suivie par CELLCOM et EUROCYCLES qui perdent respectivement 2,60% et 1,47% à 4,49 TND et 33,5 TND.