Finance islamique : La Bourse de Tunis organise un workshop sur les sukuks

Un workshop sur les techniques et les modalités pratiques de montage, de lancement et de placement d’émission de sukuks a été organisé, mercredi 19 courant à Tunis, à l’initiative de la Bourse de Tunis et en collaboration avec la Bourse de Nasdaq Dubaï et Norton Rose Fulbright (cabinet d’avocats global spécialiste des mandats transfrontaliers complexes).

Le directeur général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun, a indiqué à cette occasion que l’objectif recherché de cet événement est de présenter aux participants qui représentent les principaux acteurs et centres de décisions en relation avec le financement de l’Etat (Conseil du marché financier, les ministères des finances et de l’investissement et de la coopération internationale, les intermédiaires en bourse…) les avantages et les raisons de l’émission des sukuks ainsi que les grands émetteurs de cet instrument dans le monde.

“Ce workshop a été organisé suite à la signature, le 7 mars 2017 à Tunis, d’un protocole d’accord entre la bourse de Tunis et la bourse Nasdaq Dubaï”, a encore indiqué Sahnoun, ajoutant qu’une Task Force a été constituée, à cette occasion, pour tracer une feuille de route et pour coordonner les efforts et exécuter les décisions en vue du lancement du premier financement par sukuks du gouvernement tunisien.

Sahnoun a indiqué que la Tunisie a opté pour la diversification de ses ressources de financements du budget de l’Etat, à travers l’émission des sukuks.

Il a fait savoir qu’une loi relative aux sukuks islamiques a été promulguée depuis l’année 2013 mais jusqu’à ce jour, elle n’a pas été appliquée en raison de la contradiction de ses textes d’application avec d’autres textes réglementaires.