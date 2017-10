ITALCAR SA sponsor officiel de l’évènement Upcoming Lights : Projeter les jeunes d’aujourd’hui dans l’entrepreneuriat de demain

Promouvoir la culture entrepreneuriale, et permettre aux apprenants d’en maîtriser davantage les ficelles, c’est le but d’Upcoming Lights, un événement de réseautage social organisé le 1er Mars par l’Interact Club Tunis Golfe au Lake Forum sis au Lac 2.

ITALCAR SA, sponsor officiel de la manifestation et partenaire du Club Interact était présente en force à cet événement et en prime sa direction générale. La participation du concessionnaire part de sa volonté de jouer un rôle efficient dans la sensibilisation des jeunes à l’importance de leur place dans le futur socioéconomique du pays.

ITALCAR S.A, concessionnaire officiel des marques Fiat, Alfa Roméo, Jeep, Lancia et IVECO en Tunisie, marque sa présence en tant que firme socialement responsable soucieuse de son environnement direct et intéressée par la création d’un écosystème propice à l’épanouissement d’une culture entrepreneuriale, d’une conscience sociale et surtout de la naissance de nouvelles générations de jeunes responsables et engagés.

De par sa participation active à cet événement, le concessionnaire vise à aider les jeunes lycéens d’aujourd’hui à se projeter dans le monde de l’entreprise et à réussir leur vie professionnelle. A tous ceux qui ont la capacité de concevoir des projets et la volonté de les concrétiser, elle offre en coopération avec l’Interact Tunis Golfe le cadre idéal et l’opportunité de côtoyer les meilleurs scientifiques, médecins, avocats, hommes et femmes de loi et opérateurs privés en Tunisie et des personnalités de renom.

Tous les jeunes porteurs d’idées de projets ont besoin d’accompagnement et de mentors pour transformer leurs rêves d’entrepreneurs en réalité. Ils peuvent aujourd’hui y parvenir grâce à Upcoming Lights qui les met en contacts avec les success stories dans 4 domaines : Science, High Tech, Loi, Droit et entrepreneuriat.

Quant aux dirigeants d’entreprises confirmés et chevronnés, cet événement inédit représente, pour eux, une passerelle pour dialoguer avec les jeunes et les initier aux bonnes pratiques du monde entrepreneurial. Grâce à Upcoming Lights, soutenu par ITALCAR SA, les vétérans du secteur privé satisfont aux interrogations et aux questions des lycéens et étudiants. Ils leur donnent les clés de la réussite, les préparent à l’avenir et les guident pour devenir les entrepreneurs de demain !