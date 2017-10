Attijari bank accompage les entreprises tunisiennes dans la tournée africaine du Chef du gouvernement

Attijari bank accompagne la délégation d’hommes d’affaires qui s’est déplacée avec le Chef du gouvernement M.Youssef Chahed pour la conquête de nouveaux marchés au Niger, Burkina Faso et Mali . Cette tournée vise à dynamiser la coopération dans divers secteurs, à renforcer les échanges commerciaux et à conquérir de nouveaux marchés.

Consciente du potentiel de développement que recèle l’Afrique, et forte de sa présence dans ces trois pays à travers la CBAO Niger, la CBAO Burkina Faso et la Banque Internationale pour le Mali, Attijari bank propose aux entreprises participantes ayant un projet de développement en Afrique, ses services d’accompagnement qui commencent de la prospection jusqu’à l’aboutissement de l’affaire et ses produits de financement. Aussi, la banque présente aux entreprises son expertise dans les montages financiers des opérations de commerce international et d’investissement et ce, grâce à la forte synergie entre les filiales du Groupe Attijariwafa bank, présent dans 25 pays dans le monde et 14 pays en Afrique.