Tunisie-Arabie saoudite : Le Prince héritier Mohammed Ben Nayef reçu au Palais de Carthage

Le Prince héritier Mohammed Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, président du Conseil des ministres et ministre saoudien de l’Intérieur, a salué, mercredi 5 avril, l’initiative tunisienne visant à résoudre, pacifiquement, la crise en Libye, et réaffirme l’appui du Royaume d’Arabie saoudite à cette initiative au service de l’intérêt général de la Libye et de ses voisins.

Reçu au palais de Carthage par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, Mohammed Ben Nayef Ben Abdelaziz a souligné que le royaume d’Arabie saoudite se tient aux côtés de la Tunisie dans son combat contre le terrorisme, réitérant la disposition de son pays à intensifier la coopération dans ce domaine.

A noter que Mohammed Ben Nayef ben Abdelaziz Al Saoud conduit une délégation de son pays à la 34e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur qui se tient les 5 et 6 avril à Tunis.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le Prince héritier a salué les pas importants franchis par la Tunisie sur la voie de la réalisation de la stabilité et de la préservation de la sécurité.

De son côté, Caïd Essebsi s’est félicité du niveau de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, saluant la participation distinguée du Royaume à la Conférence Internationale sur l’Investissement “Tunisia 2020” tenue en novembre 2016 à Tunis.

“L’appui important apporté par le royaume d’Arabie Saoudite à la réalisation des projets de développement en Tunisie n’est plus à démontrer”, a-t-il poursuivi.

Il a aussi salué le rôle central joué par l’Arabie saoudite dans le monde arabo-musulman et ses efforts louables consentis pour la réalisation de la sécurité et la stabilité dans la région.