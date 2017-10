Projet Gaz du Sud : La société Bouchamaoui va honorer ses engagements

La société Bouchamaoui a souligné sa détermination à honorer ses engagements et à renforcer la discrimination positive en accordant la priorité en matière de recrutement de la main d’œuvre et des sociétés locales de sous-traitance aux jeunes et entreprises de la région de Tataouine.

La société chargée de l’exécution du projet du “Gaz du Sud, en partenariat avec un groupement allemand, a précisé dans un communiqué publié le 5 courant à Tunis avoir adressé aux autorités régionales toutes les informations nécessaires relatives aux recrutements.

Ce communiqué intervient suite à des mouvements sociaux qui ont eu lieu dans le gouvernorat de Tataouine, lesquels ont causé l’arrêt du travail au niveau du centre de traitement sur le chantier Nawara, relevant du projet du gaz du Sud par un groupe d’employés relevant de certaines sociétés de sous-traitance.

La société a rappelé le démarrage du programme de la responsabilité sociétale qui vise à contribuer au développement local et l’appui aux établissements sociaux et culturels et aux représentants de la société civile de la région. Ce programme permettra la réinsertion professionnelle de plusieurs diplômés de l’enseignement supérieur et jeunes promoteurs.

La société a appelé toutes les parties prenantes à respecter le droit au travail et assurer la continuité du projet Nawara surtout que le blocage des travaux pourrait causer de grandes pertes, affirmant que les revendications relatives au développement sont légitimes et le droit des jeunes de la région à l’emploi.