L’exposition regroupe des œuvres de treize photographes ayant des parcours et des univers différents et dont certains sont membres depuis la naissance du Club Photo en 2010 (2 ans avant la création de l’association). Si aujourd’hui, ces derniers sont professionnels, ils restent néanmoins « amateurs », animés par la même passion pour la photographie, tout comme les jeunes photographes débutants.

Une quarantaine d’œuvres ont été sélectionnées pour nous faire voyager « au-delà des couleurs », allant des oliviers de Tébourba à Hong Kong en passant par Amsterdam. Entre street photography, photo d’architecture et photo documentaire, les genres se mêlent et s’entremêlent pour donner naissance à une exposition collective, où le plus important serait de « toucher » nos rêves. Et comme dirait Robert Capa en parlant des photos, « (les rêves) sont là, et il ne reste plus qu’à les prendre ».

Photographes exposants

Amine Landolsi, Aymen Fantar, Hamideddine Bouali, Houssem Dafdouf, Imed Siddommou, Khaled Abdallah, Khalil Atallah, Khaoula Héni, Mehdi Ben Gharbia, Mohamed Amine Abbassi, Mohamed Ben Mahjoub, Nizar Dhib, Soumaya Boulati

A propos de l’ACPT

Le Club photo de Tunis a été formé en 2010 par un groupe de passionnés de photographie avant de prendre la forme d’une association le 14 septembre 2012. Il s’adresse à tous les amateurs de photographie qu’ils soient débutants ou avancés et a pour mission de diffuser et vulgariser la culture photographique à un large public. L’association organise pour ses membres des sorties en Tunisie et à l’étranger et propose plusieurs formations, ateliers et concours tout au long de l’année ainsi que des conférences, des galeries critiques et des rencontres avec des photographes professionnels.

Rappelons que plusieurs noms connus ont été membres de l’ACPT notamment, Hamideddine Bouali, Amine Landolsi et Wassim Ghozlani.

Galerie Yahia (Palmarium 2ème étage)

Heures d’ouverture

Du lundi au samedi : de 10h à 20h

FbEvénement : https://www.facebook.com/events/1818777535031459/