Lors d’un point de presse tenu mercredi 29 août 2012 au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Jacob Walles, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, a annoncé la création par son pays d’un fonds de 10 millions de dollars ayant pour objectif de financer deux nouveaux programmes de formation aux Etats-Unis au profit d’environ 200 étudiants tunisiens.

«Ce fonds permettra de soutenir les projets de développement de la Tunisie à travers une formation complète de jeunes talents tunisiens dans différents domaines techniques», a précisé le diplomate américain qui ajoute que cette formation sera limitée à une seule année (année universitaire 2013/2014).

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Moncef Ben Salem, de son côté, s’est dit heureux de voir ce fonds enfin créer étant donné que ce programme sera dédié aux étudiants des Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques (ISET) et touchera l’ingénierie, la gestion, l’agriculture, le tourisme, les TIC… et devra permettre de réaliser l’adéquation entre le système éducatif et les exigences du marché de l’emploi de plus en plus spécifiées.

Selon M. Ben Salem, les quelque 200 étudiants qui en bénéficieront seront retenus à l’issue d’un concours dont la date et les critères seront annoncés prochainement.

Les candidats intéressés peuvent notamment consulter le site de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis : www.tunisia.usembassy.gov

