Le taux de chômage dans les pays arabes est le plus élevé au monde (25,7%) !

Avec un taux nettement plus bas (14,3%), la Tunisie se porte mieux que la plupart des pays arabes et occupe une place honorable au niveau mondial. Mais elle est aujourd’hui confrontée à un autre problème relativement nouveau, plus pernicieux et plus difficile à résoudre : Le chômage des diplômés de l’enseignement du supérieur.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce phénomène. Le plus important et le moins perceptible de ces facteurs, c’est la façon de concevoir et de réaliser les opérations de recrutement : Candidats et recruteurs sont victimes d’idées reçues en la matière. Le but premier de ce document est de les dissiper.

Mon ambition est de sensibiliser les recruteurs et les candidats sur les insuffisances des pratiques actuelles en matière d’approche du marché du travail et de les inciter à les moderniser (ou tout au moins à les reconsidérer de façon sérieuse).

Car ma conviction est que la modernisation des méthodes d’approche du marché du travail est aujourd’hui un must incontournable pour les entreprises comme pour les demandeurs d’emplois. C’est, en tout cas, un complément indispensable aux efforts remarqués et remarquables des pouvoirs publics dans la lutte contre le chômage en général et le chômage des diplômés de l’enseignement supérieur en particulier. Il va sans dire que c’est aussi une voie obligée pour toute tentative sérieuse de «mise à niveau» : Il est temps que les chefs d’entreprise comprennent que les méthodes actuelles de recrutement au sein de la plupart de nos entreprises sont bien défaillantes: elles constituent une importante source de gaspillage de ressources humaines. Elles ont besoin d’être rénovées. Elles doivent désormais s’adapter au nouveau contexte socio-économique de la Tunisie des temps modernes.

Mais il faut également que les candidats modifient leur approche en matière de recherche d’emplois. Il faut bien qu’ils comprennent, eux aussi, que leurs pratiques sont trop décalées tant par rapport aux soucis réels des chefs d’entreprise qu’aux conditions du marché de l’emploi (devenu, lui aussi, très concurrentiel).

Ceci dit, ce document s’adresse, en priorité, aux diplômés de l’enseignement supérieur ; l’objectif étant de leur proposer quelques pistes pouvant les aider à chercher et obtenir un emploi. Pas n’importe quel emploi, mais celui qui assure à l’entreprise l’efficacité nécessaire et maximise, en même temps, les chances de réussite personnelle et professionnelle des candidats («Le job de leurs rêves»).

Cela peut vous paraître trop prétentieux au moment où il leur est déjà difficile de trouver un emploi. Vous avez raison de le penser, ceci est effectivement vrai pour une partie de la cible visée. Je reste néanmoins persuadé que cet objectif est tout à fait réalisable pour tous ceux qui ont le courage et la capacité de se mettre en cause, c’est-à-dire ceux ayant un réel désir d’apprendre. C’est à ces gens-là et à eux seulement que ce document s’adresse. Il devrait leur servir de guide. Pour le lire convenablement, sachez que :

– ce document a été conçu et rédigé sous forme de fiches pour en faciliter

la lecture;

– chaque fiche correspond à une phase du processus d’apprentissage;

– toutes les fiches sont présentées sous forme de tableaux de trois colonnes: les 2ème et 3ème colonnes sont subdivisées en paragraphes par des traits en pointillé ou en continu ; la 1ère colonne indique l’intitulé des paragraphes. Les fiches doivent être lues paragraphe par paragraphe (et non colonne par colonne).

Pour tirer le meilleur profit de ce guide, exploitez-le de la façon suivante:

1- Lisez d’abord la première fiche. Lisez-la rapidement, une première fois.

Ne cédez pas à la tentation de lire la suite. Ce serait inutile, car avant de découvrir les règles de conduite, il faut que vous vous imprégniez des insuffisances des pratiques actuelles, les vôtres et celles des entreprises.

2- Puis, relisez cette fiche de façon attentive, marqueur à la main (de préférence de couleur jaune)

• Arrêtez la lecture, de temps en temps, pour réfléchir à nouveau sur ce que vous venez de lire. Surlignez les idées ou les passages intéressants.

• Demandez-vous notamment quand et comment vous pouvez appliquer chacune des idées qui vous sont proposées.

• Quand vous aurez trouvé une réponse valable, reformulez l’idée correspondante sous forme de règle de conduite et notez-la sur une petite fiche en carton. Arrangez-vous pour afficher ces règles de manière à les voir souvent.

3- Lisez ensuite et, de la même manière, chacune des fiches, dans l’ordre qui vous est proposé.

4- Quand vous aurez terminé la lecture du guide, commencez alors votre entraînement :

• Choisissez la première règle que vous voulez maîtriser et, commencez à la travailler de la manière suivante :

– Appliquez cette règle chaque fois que l’occasion se présente

– Créez vous-même le maximum d’occasions (réelles ou simulées)

– Entraînez-vous à observer cette règle (jusqu’à ce que vous puissiez l’utiliser automatiquement).

• Dès que vous aurez suffisamment maîtrisé l’emploi d’une règle, passez à la suivante. Domestiquez-la de la même manière.

BONNE CHANCE

Mohamed Moncef Kachouri, Formateur Conseil

(A suivre)