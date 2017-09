Internet : L’ATI obtient une licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications en Tunisie

L’Agence tunisienne d’internet (ATI) annonce avoir été informée officiellement, le lundi 28 août 2017 par le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, de l’attribution provisoire de la “Licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications pour fournir des services de gros très haut débit“ en sa qualité de mandataire du consortium composé de partenaires du secteur public et privé tunisien (80%) et d’un partenaire turc (20%) suite à sa participation à l’appel d’offres relatif à l’attribution de cette licence.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique de l’ATI fixée en 2015 stipulant son repositionnement sur le nouveau marché des télécommunications qui connaît des changements profonds sur les plans local et international. Il s’intègre également dans le cadre de son rôle historique de promotion du secteur de l’Internet et le développement du très haut débit sur tout le territoire national en réponse aux exigences technologiques, notamment la 5G, l’IPTV, etc.

Le nouvel opérateur d’infrastructure offrira les services de gros très haut débit exclusivement aux opérateurs télécoms et fournisseurs de services Internet. Pour ce faire, il compte investir plus que 54 MDT dans une première phase pour moderniser l’infrastructure des télécommunications et offrira des emplois à des centaines d’ingénieurs et techniciens tunisiens.

Le nouvel opérateur d’infrastructures sera le partenaire des opérateurs télécoms et FSI dans l’amélioration de la couverture, la qualité de service, la maîtrise des coûts et la diversification de leurs offres destinées aux utilisateurs finaux.

L’investissement dans l’infrastructure télécoms, qui sera à la charge du nouvel opérateur, permettra d’améliorer la couverture, estimée abordable, de toutes les régions et de toutes les catégories socio-économiques, notamment les familles à faible revenu.

L’opérateur d’infrastructures permettra à l’ATI d’améliorer, d’autre part, son positionnement en tant que point d’échange Internet (IXP) neutre sur le plan local et régional, et contribuera ainsi à la réalisation des objectifs du plan national stratégique du secteur des TIC.

Communiqué ATI