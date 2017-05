A l’occasion de la communication financière du vendredi 19 mai 2017, le directeur général de la BNA, Habib BEN HADJ KOUIDER, a présenté les résultats de la banque relative à l’exercice 2016.

Le résultat net de la BNA, nonobstant les provisions pour risque fiscal et la contribution conjoncturelle, est passé de 25,4 MDT en 2015 à 140 MDT en 2016, soit +20,7% par rapport aux prévisions du business plan 2016-2020.

L’exercice 2016 a permis le renforcement des fonds propres ainsi que de la productivité des effectifs et la maîtrise des risques qui s’est notamment soldé par un ratio de solvabilité et un ratio de liquidité conformes aux normes en vigueur.

Le PNB (Produit Net Bancaire) est passé de 335,3 MDT en 2015 à 378,8 MDT en 2016, enregistrant une progression de 13%.

La formation du PNB est constituée par la marge nette d’intérêts (59%), les revenus du portefeuille d’investissements (18%), la marge nette sur commissions (17%) et les revenus du portefeuille titre commercial pour 5%.

La BNA arrive en 2e position par le montant du PNB (378,8 MDT) juste après la BIAT avec 590,6 MDT au terme de l’exercice 2016.

Elle arrive également en 2e position sur le critère des encours des dépôts avec 7,026 milliards de dinars.

Habib BEN HADJ KOUIDER a, lors de cette communication, présenté les principaux axes de développement stratégique de la banque pour la période 2016-2017, avec notamment la définition d’une politique de développement et de réorganisation du réseau, l’évaluation des potentialités managériales, l’étude de notoriété de la banque, sa politique RSE, la mise en place d’un centre d’assistance et d’information des agriculteurs, la création de la fondation BNA et la mise en place d’un espace actionnaires virtuel et physique dont l’inauguration aura lieu aujourd’hui 19 mai 2017.