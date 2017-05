Le Groupe Attijariwafa bank finalise le rachat de Barclays Bank Egypt qui deviendra Attijari bank Egypt1

Conformément à l’accord signé le 4 octobre 2016, Attijariwafa bank a finalisé ce jour l’acquisition de 100% du capital de Barclays Bank Egypt et ce, après l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires requises.

Barclays Bank Egypt est une banque dont le siège est basé au Caire, disposant d’un effectif de 1.500 employés et d’un réseau de 56 agences situées dans 18 villes égyptiennes.

En 2016, Barclays Bank Egypt a enregistré un produit net bancaire de 1.950 EGP millions (260 TND millions 2) et un bénéfice net de 663 EGP millions (88,445 TND millions2).

En 2017, Barclays Bank Egypt a réalisé au titre du premier trimestre un bénéfice net de 257 EGP millions (34,300 TND millions2) en croissance de +60% par rapport au premier trimestre 2016, bénéficiant des conditions de marché très favorables en matière de croissance des crédits, d’amélioration des marges d’intermédiation et de hausse des rendements des bons du Trésor.La rentabilité des actifs et des fonds propres s’est ainsi significativement accrue (RoA de 4,3% et RoE de 30,4% contre respectivement 3,0% et 22,5% au premier trimestre 2016).

Cette opération permet à Attijariwafa bank d’étendre son réseau international au sein de la troisième économie africaine riche d’une population de 92 millions d’habitants, et de s’implanter dans un marché bancaire avec des perspectives de croissance soutenue. Elle ouvre aussi la voie au développement du groupe au Moyen Orient et en Afrique de l’Est.

L’implantation d’Attijariwafa bank en Egypte contribuera également à une intégration économique de plus en plus importante entre l’Egypte et les régions de présence du groupe.

Le financement de cette acquisition avait été anticipé dès le quatrième trimestre 2016 grâce à la réduction de moitié de la participation d’Attijariwafa bank dans Wafa Assurance et l’émission d’un emprunt subordonné perpétuel éligible en capital Tier1.

La combinaison de l’ensemble des opérations citées ci-dessus a un impact positif sur les ratios de solvabilité d’Attijariwafa bank et un impact relatif sur ses comptes consolidés améliorant le résultat net par action de 0,514 TND par action (+9%) et le RoA de 12 points de base3.

(1) Le changement de dénomination sociale est soumis à l’accord de l’Assemblée Générale Extraordinaire de Barclays Bank Egypt et de la Banque Centrale égyptienne

(2) Cours de change au 03 mai 2017 : 1 EGP = 0,1334 TND

(3) Projections 2017 (12 mois pour l’ensemble des agrégats de résultat)