L’ancien siège du RCD devient “la Tour de la Nation”

L’ancienne maison du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, parti unique au pouvoir avant 2011) transformée en bâtiment public, abritant notamment les nouveaux locaux du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, a été inauguré mardi 25 avril, par le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Le coût du réaménagement de ce grand bâtiment surplombant le centre ville a atteint 1,5 million de dinars, selon le secrétaire de l’Etat aux Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid. Une partie de ce bâtiment, rebaptisé “la Tour de la Nation”, sera également réservée à des expositions d’art et des produits de l’artisanat et abritera deux espaces de conférences et de congrès. Elle aura un rayonnement national et international dans le développement des activités touristiques et culturelles, a-t-il dit.

Ce local est fermé depuis 6 ans, tandis que plusieurs départements et administrations publics siègent dans des locaux loués, dont le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, son transfert démontre la bonne gestion des biens de l’Etat, d’après le chef de gouvernement.

Il a ajouté que l’amélioration de la situation de la finance publique et la maîtrise des dépenses de l’Etat sont tributaires de la maîtrise et la bonne gestion de ses biens, faisant savoir que l’Etat a récupéré, au cours de la dernière période, des terres domaniales d’une superficie de 15 mille hectares.

Le président de la commission de liquidation des biens du RCD, dissous Sofien Ben Salah, a mis l’accent sur la cession, au cours de la prochaine période, de 6 biens immobiliers à Tunis, d’une valeur totale de 6 millions de dinars (MDT).