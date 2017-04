SICO, ou comment la Chine ambitionne d’impulser ses relations économiques avec la Tunisie 

L’organisation commerciale et culturelle non gouvernementale chinoise, Silk Road International, Cultural and Commercial Organization (SICO), possède désormais un bureau à Tunis “SICO Tunis” , lequel est le premier en Afrique.

“Ce bureau, dirigé par le président de la Chambre de commerce tuniso-chinoise et homme d’affaires tunisien, Tahar Bayahi, vise à donner une impulsion aux relations économiques entre la Tunisie et la Chine et à concrétiser les accords économiques bilatéraux”, selon le secrétaire général de la SICO, Hong Hong.

SICO Tunis contribuera à la réalisation des mégaprojets dans les secteurs de l’infrastructure, des mines, de l’énergie, de l’immobilier outre la construction des unités hôtelières, a précisé le responsable chinois lors d’une cérémonie organisée samedi, à l’occasion de de prise de fonction de Bayahi à la tête de ce bureau.

Le démarrage de ces projets est prévu en juin et juillet 2017 , a-t-il dit, ajoutant que SICO ambitionne de renforcer ses domaines de coopération notamment dans les secteurs de la culture et de la technologie.

De son côté, le président exécutif de la SICO Tunis, Tahar Bayahi a avancé que la création de ce bureau va permettre de drainer les investissements chinois et de dynamiser le commerce entre la Tunisie et la Chine.

La SICO est représentée dans soixante pays, dont la Tunisie. Elle a pour objectif de renforcer les échanges commerciaux entre la Chine et le reste des pays en s’inspirant de l’esprit et du symbole de la route de la Soie.