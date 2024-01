Aujourd’hui, lundi 22 janvier 2024, démarrage des derniers matchs du 1er tour de la Coupe d’Afrique des Nations de Football – Côte d’ivoire.

Deux groupes par jour, ce lundi les deux matchs du Groupe A et B, à 18h et 21h (heure locale).

En dehors de la qualification confirmée du Cap-Vert, rien n’est vraiment joué pour le reste des équipes.

Si la situation est difficile pour la Guinée Bissau, avec Zéro point à l’issue des deux premiers matchs, l’Egypte est en une position risquée si elle ne gagne son match face au Cap-Vert, elle court en effet le risque en cas de défaite de se retrouver avec seulement Deux points. Probablement insuffisants pour aller en huitième.

Suivre la Coupe d’Afrique des Nations de Football – CAN 2024 Côte d’ivoire

4 Intense matches ahead! 🔥

Who’ll book their round of 16 spot in matchday 3️⃣? ✈️#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/rP6Wv1Dzaf

— CAF (@CAF_Online) January 22, 2024