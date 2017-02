Agriculture : Les eaux du barrage d’irrigation de Nebhana pour Sousse, Monastir et Mahdia

Les eaux du barrage d’irrigation de Nebhana (gouvernorat de Kairouan) seront exploitées pour l’irrigation dans les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia au cours des dix prochains jours, ont annoncé les participants à une séance de travail, tenue vendredi à Tunis, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb.

Il a été décidé, au cours de cette réunion, à laquelle ont assisté les autorités régionales des gouvernorats de Kairouan, Sousse, Monastir et Mahdia, de maintenir un stock technique dans le barrage, de mettre en place une stratégie de gestion du quota et de garantir sa bonne répartition avec la possibilité de réguler les quantités convenues, en cas d’apports additionnels dans le barrage, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture.

Le ministre a indiqué que la situation du barrage de Nebhana est très difficile et devient de plus en plus complexe, vu la régression importante des réserves en eaux dans le barrage de Sidi Salem.

Le barrage de Nebhana contient actuellement 13,8 millions de mètres cubes d’eaux contre 8,6 millions de mètres cubes la saison dernière et une moyenne d’apports de 22 millions mètres cubes.