Les réserves globales d’eau dans l’ensemble des barrages tunisiens ont régressé de 30%, ne dépassant pas les 533 millions m3, à la date du 7 novembre 2023, par rapport à la moyenne enregistrée durant les trois dernières années (762 millions m3), d’après des données publiées, mercredi, par l’Observatoire national de l’Agriculture (Onagri).

Le niveau de remplissage varie d’un barrage à un autre. Il s’élève à 33% au barrage de Sejnane, 28% à celui de Sidi Salem, 24% à Sidi Saad, 19% à Bir Mcharga, 17% à Siliana et Bouhartema, 11% à Joumine et Mallegue, et 0% aux barrages d’El Houareb et El Hamma.

Les données de l’Onagri ont fait état, en outre, du retrait et de l’utilisation de 2,3 millions m3 d’eau, le 7 novembre courant, alors que les apports en eau dans les barrages n’ont pas dépassé 0,330 million m3, à cette même date.