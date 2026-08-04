L’attaquant brésilien Neymar a évité de se prononcer lundi sur une possible retraite à la fin de son contrat avec Santos, alors que son père a affirmé qu’il allait “continuer à jouer au football”.

La star de 34 ans a mis un terme à sa carrière internationale sous le maillot du Brésil après la défaite de la “Seleçao” en 8es de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège, ponctuée d’un ultime penalty qui a vainement réduit l’écart (1-2) et terminée dans un torrent de larmes.

Neymar est cependant lié par un contrat avec son club de coeur jusqu’en décembre.

“Quand mon contrat se terminera, je réfléchirai à l’idée de rester à Santos, de partir ou d’arrêter de jouer. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire”, a-t-il déclaré quand on l’a interrogé sur son avenir, lors d’une vente aux enchères caritative qu’il organisait lui-même à Sao Paulo.

“On y va petit à petit, match après match. Je me sens bien physiquement”, a ajouté l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, plombé par une série de blessures ces dernières années.

Son père et représentant, Neymar da Silva Santos, a également été interrogé à ce sujet.

“Neymar adore jouer au football. Que va-t-il faire d’autre ? Il n’a pas encore de diplôme de médecine, alors il va continuer à jouer”, a-t-il ironisé.

Santos doit affronter la semaine prochaine le club équatorien de Macara en 8es de finale de la Coupe sudaméricaine.