L’Allemande Tamara Korpatsch a remporté dimanche le tournoi WTA 250 de Hambourg en dominant en finale la Hongroise Anna Bondar en deux sets, 6-3, 6-3.

La joueuse de 31 ans s’est imposée en une heure et 28 minutes sur la terre battue du complexe Am Rothenbaum, dans sa ville natale.

Elle devient ainsi la première Allemande à s’adjuger le tournoi de Hambourg depuis Steffi Graf en 1992, mettant fin à une série de quatre défaites de joueuses allemandes en finale de cette compétition.

Korpatsch décroche le deuxième titre WTA de sa carrière, après son sacre à Cluj-Napoca en 2023.