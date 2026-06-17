La Coupe du Monde 2026 offre un scénario dont rêvent les passionnés de football: Un duel à distance entre deux générations d’exception, Lionel Messi et Kylian Mbappé, engagés dans une course effrénée vers le sommet des meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial.

Auteur d’un doublé lors de la dernière sortie des Bleus face au Sénégal, Mbappé a encore enrichi une carrière déjà hors normes.

L’attaquant français est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection française, dépassant Olivier Giroud, tout en s’emparant du record de buts des Bleus en Coupe du Monde devant Just Fontaine. Une nouvelle démonstration de la précocité et de la régularité d’un joueur qui, à seulement 27 ans, continue de repousser les limites.

Mais la réponse de Lionel Messi n’a pas tardé. L’Argentin a frappé un grand coup en inscrivant un triplé contre l’Algérie, portant son total à 16 réalisations en Coupe du Monde, soit autant que l’Allemand Miroslav Klose, jusque-là seul détenteur du record absolu. À 38 ans, le champion du monde argentin prouve qu’il demeure un compétiteur insatiable, capable de marquer l’histoire une fois de plus.

Derrière lui, Mbappé n’est désormais plus qu’à deux longueurs.

Une distance infime pour un attaquant qui semble avoir fait du Mondial son terrain de prédilection.

Au fil des matchs, chaque but du Français rapproche un peu plus le football d’un changement d’ère.

La question n’est peut-être plus de savoir si le record tombera, mais plutôt qui en sera son détenteur au terme de cette édition. Messi peut encore prendre seul les commandes et signer un ultime exploit avant de tirer sa révérence. Mbappé, lui, dispose du temps comme allié et semble destiné à régner durablement sur les tablettes statistiques.

Plus de dix années séparent les deux hommes. Des années qui symbolisent le passage de témoin entre une légende accomplie et un héritier en marche. Reste à savoir lequel aura le dernier mot dans cette fascinante bataille pour l’éternité.