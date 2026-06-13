L’Australia national football team affronte l’Turkey national football team dans le groupe D de la Coupe du Monde 2026, aux côtés des États-Unis et du Paraguay. Une entrée en lice déjà importante pour les deux équipes dans la course à la qualification.

La rencontre est programmée ce dimanche 14 juin à 5h00 au BC Place de Vancouver, au Canada.

Côté diffusion, le match sera retransmis en direct et en exclusivité sur la chaîne beIN Sports, notamment sur beIN SPORTS 1. L’intégralité de la Coupe du Monde 2026 est également proposée sur les différentes chaînes du groupe.

Les téléspectateurs pourront suivre la rencontre sur télévision, ordinateur, tablette ou smartphone via les plateformes associées à beIN SPORTS.