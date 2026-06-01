L’expérimenté gardien Mathew Ryan et le jeune Cristian Volpato mèneront l’Australie au Mondial nord-américian de football, selon la liste dévoilée lundi par le sélectionneur Tony Popovic.

Volpato, milieu offensif de 22 ans, évoluant au sein de l’équipe de Sassuolo (Italie), est l’un des deux sélectionnés appelés pour la première fois, avec Tete Yengi du Machida Zelvia (Japon).

Au total, 17 joueurs vivront leur première Coupe du monde.

Pour le vétéran Mathew Ryan, 34 ans, qui a gardé les buts de Levante (D1 espagnole) cette saison, ce sera la quatrième, à l’instar de l’attaquant Mathew Leckie (Melbourne City).

Les Australiens sont versés dans le groupe D avec la Turquie, les Etats-Unis et le Paraguay.

Le Mondial, coorganisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, durera du 11 juin au 19 juillet. L’Australie entrera en lice le 14 juin contre la Turquie, avant de rencontrer “Team USA” le 20 puis le Paraguay le 26 du même mois.

Le groupe des 26 joueurs australiens:

Gardiens (3): Patrick Beach (Melbourne City/AUS), Paul Izzo (Randers FC/DEN), Mathew Ryan (Levante/ESP)

Défenseurs (10): Aziz Behich (Melbourne City/AUS), Jordan Bos (Feyenoord/NED), Cameron Burgess (Swansea City/ENG), Alessandro Circati (Parme/ITA), Milos Degenek (Apoel Nicosie/CYP), Jason Geria (Albirex

Niigata/JPN), Lucas Herrington (Colorado Rapids/USA), Jacob Italiano (Grazer AK/AUT), Harry Souttar (Leicester/ENG), Kai Trewin (New York City/USA)

Milieux (6): Cameron Devlin (Hearts/SCO), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo/NED), Jackson Irvine (St Pauli/GER), Connor Metcalfe (St Pauli/GER), Aiden O’Neill (New York City/US), Paul Okon-Engstler (Sydney FC/AUS)

Attaquants (7): Nestory Irankunda (Watford/ENG), Mathew Leckie (Melbourne City/AUS), Awer Mabil (Castellon/ESP), Mohamed Toure (Norwich/ENG), Nishan Velupillay (Melbourne Victory/AUS), Cristian Volpato (Sassuolo/ITA), Tete Yengi (Machida Zelvia/JPN).