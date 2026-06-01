À une dizaine de jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, les États-Unis ont battu le Sénégal 3-2 dimanche à Charlotte, en Caroline du Nord, lors d’un match amical de préparation.

La sélection américaine a construit son succès grâce à une première période maîtrisée sur le plan offensif. Portée par Christian Pulisic et Ricardo Pepi, la Team USA a rapidement pris l’avantage face aux Lions de la Teranga. Malgré un doublé de Sadio Mané, le Sénégal s’est finalement incliné.

Une première mi-temps à l’avantage des Américains

Les États-Unis ont ouvert le score dès la 6e minute grâce à Sergiño Dest. Le défenseur a conclu une action initiée par Pepi et servie par Pulisic depuis le côté gauche.

À la 19e minute, Pulisic a doublé la mise pour les Américains. Le Sénégal est toutefois revenu dans la rencontre avant la pause grâce à Sadio Mané, auteur du but du 2-1 à la 43e minute.

Le Sénégal réagit, Balogun fait la différence

Au retour des vestiaires, le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a procédé à dix changements, modifiant profondément son équipe.

Le Sénégal a profité de cette phase pour égaliser. Sadio Mané a signé un doublé après une passe en retrait mal négociée par la défense américaine et une sortie manquée du gardien Chris Brady.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un match nul, Folarin Balogun a offert la victoire aux États-Unis en inscrivant le but du 3-2. L’attaquant s’était déjà vu refuser deux réalisations auparavant, l’une pour hors-jeu et l’autre pour une faute.

Derniers réglages avant le Mondial

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les deux sélections poursuivent ainsi leurs derniers ajustements avant leur entrée en lice dans la compétition.