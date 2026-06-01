Sans Neymar, blessé au mollet, le Brésil a écrasé le Panama 6-2 en match amical dimanche, au stade Maracana de Rio de Janeiro, pour ses adieux aux supporters avant le départ pour la Coupe du Monde.

Vinicius Junior a ouvert le score dès la première minute de jeu et a délivré une passe décisive pour Casemiro peu avant la pause.

Le sélectionneur du Brésil, Carlos Ancelotti, a changé dix de ses onze joueurs à la mi-temps et les remplaçants ont tiré leur épingle du jeu, Rayan, Igor Thiago, Lucas Paqueta et Danilo alourdissant le score.

Amir Murillo, sur coup-franc, et Carlos Harvey ont inscrit les buts panaméens.

Les quintuples champions du monde s’envolent lundi pour les Etats-Unis, où ils disputeront encore un autre match amical de préparation, le 6 juin, contre l’Egypte, à Cleveland.