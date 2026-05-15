Le Bayern Munich reçoit le 1. FC Cologne le samedi 16 mai 2026 à 15h30 dans le cadre de la 34e journée de la Bundesliga. La rencontre se disputera à l’Allianz Arena, dans une ambiance qui s’annonce animée pour cette dernière journée du championnat allemand.

Cette affiche oppose deux équipes aux objectifs différents en fin de saison. Le Bayern Munich cherchera à conclure son exercice sur une victoire devant son public et confirmer sa domination, tandis que Cologne tentera de résister face à l’un des clubs les plus puissants d’Europe.

Le coup d’envoi sera donné à 15h30 et la rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 2. Les amateurs de football allemand pourront suivre cette confrontation de la dernière journée de Bundesliga en direct à la télévision.