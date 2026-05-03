Le choc de la 32e journée de Ligue 1 opposera l’Olympique Lyonnais au Stade Rennais le dimanche 3 mai 2026 à 20h45 au Parc Olympique Lyonnais. Cette rencontre s’annonce décisive dans la course aux places européennes, notamment pour la qualification en Ligue des champions.

L’OL, actuellement 4e du classement, aborde ce rendez-vous avec une belle dynamique, fort de trois victoires consécutives face à Lorient, le PSG et Auxerre. Les Lyonnais ne comptent qu’une courte avance sur leurs adversaires du soir.

De son côté, Rennes reste également sur une excellente série de quatre succès de rang, dont une victoire marquante contre Nantes dans le derby breton. Les hommes de Franck Haise peuvent ainsi dépasser Lyon en cas de succès.

Le match aller avait tourné à l’avantage des Rennais (3-1). La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne Ligue 1+ à 20h45.