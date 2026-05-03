Le choc de Premier League entre Manchester United et Liverpool se jouera le dimanche 3 mai 2026 à 16h30 à Old Trafford, à Manchester.

Cette affiche historique oppose deux concurrents directs pour une qualification en Ligue des champions. Manchester United, actuellement 3e du championnat, arrive en confiance après sa victoire contre Brentford (2-1) et poursuit sa remontée au classement.

De son côté, Liverpool, 4e, espère confirmer sa bonne dynamique et prendre un avantage décisif dans la course au top 4 en cette fin de saison.

La rencontre sera diffusée en direct à 16h30 sur la chaîne Canal+.