La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé l’ouverture, mercredi 22 avril, d’une phase de vente de dernière minute des billets pour la Coupe du monde 2026. Cette mise en vente concerne l’ensemble des 104 matchs du tournoi, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le communiqué publié par l’instance, les billets seront disponibles à partir de 16h00 (heure algérienne) sur la plateforme officielle dédiée.

Un accès basé sur le principe du « premier arrivé »

La vente se fera selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Les supporters pourront accéder à différentes catégories de places, allant des catégories 1 à 3, ainsi qu’à des sièges situés dans les premiers rangs des stades, en fonction des disponibilités.

La FIFA précise que cette phase se poursuivra jusqu’à la fin du tournoi, avec une mise en vente progressive de nouveaux billets, y compris jusqu’à la finale prévue le 19 juillet 2026.

Forte demande et files d’attente attendues

L’instance souligne que la forte demande observée lors des précédentes phases pourrait entraîner des files d’attente numériques. Les utilisateurs devront parfois patienter avant d’accéder à la plateforme.

Une fois connectés, ils pourront consulter les matchs disponibles, sélectionner leurs places via le plan du stade ou choisir l’option « réserver la meilleure place », puis finaliser leur achat avec une confirmation immédiate.

Une seule plateforme officielle

La FIFA rappelle que le site officiel reste l’unique canal autorisé pour l’achat de billets. Elle invite les supporters à le consulter régulièrement afin de suivre les différentes mises en vente.

Une plateforme officielle de revente et d’échange est également proposée afin de sécuriser les transactions et de limiter les risques de fraude.

Des offres premium disponibles

Parallèlement, des offres d’hospitalité sont proposées aux amateurs souhaitant bénéficier d’une expérience premium. Ces formules incluent des billets et sont accessibles via une plateforme dédiée, en partenariat avec le fournisseur officiel des services d’hospitalité de la compétition.