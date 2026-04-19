L’international tunisien Issam Jebali a de nouveau été décisif avec son club japonais du Gamba Osaka en inscrivant le deuxième but contre Okayama à l’occasion du match nul (2-2) concédé ce dimanche, pour le compte de la 11e journée du Groupe Ouest du championnat du Japon de football.

Après une première mi-temps achevée sur un score de parité (1-1), Jebali a doublé la mise pour le Gamba Osaka à la 65e d’une frappe de l’extérieur de la surface, avant qu’Okayama n’égalise par la suite grâce à Ataru Esaka à la 72e.

La séance de tirs au but a tourné à l’avantage du Gamba Osaka (5-3), lui permettant de conforter sa deuxième place au classement avec 19 points, à 6 longueurs du leader, Kobe.

Issam Jebali avait déjà contribué mercredi dernier à la qualification du Gamba Osaka pour la finale de la Ligue des champions asiatique II, en marquant le deuxième but et en délivrant la passe décisive pour le troisième lors de la rencontre remportée (3-0) face aux Thaïlandais de Bangkok United à Bangkok, pour le compte des demi-finales retour (le match aller au Japon s’étant terminé sur le score de 1-0 en faveur de Bangkok United).