L’Espérance Sportive de Tunis a évité de justesse la défaite, dimanche à Dar Es-Salem, en accrochant le nul face au Simba SC (2-2), lors de la 4e journée du groupe D de la Ligue des champions d’Afrique. Sous une chaleur étouffante (31°C), les Sang et Or ont livré deux visages diamétralement opposés, passant d’une première période catastrophique à une fin de match héroïque, avant de manquer l’occasion de repartir avec la victoire.

Dès l’entame, le choix tactique de Maher Kanzari surprend : bloc bas et transitions rapides menées par Yan Sasse et Jack Diarra. Une approche peu habituelle pour une équipe réputée pour sa maîtrise du ballon. Mais la stratégie montre rapidement ses limites. À la 13e minute, Diarra, lancé en contre, manque de lucidité face au gardien tanzanien.

Peu à peu, Simba prend confiance. Malgré le cooling break à la demi-heure de jeu, l’EST reste en difficulté. À la 39e, sur coup franc, Shamori Kapombe ouvre le score de la tête après une erreur défensive. Dans le temps additionnel, Kagoma double la mise, également de la tête, profitant d’un service de Chama. À la pause, l’Espérance est menée 2-0 après une prestation défensive très fébrile.

Au retour des vestiaires, les changements opérés par Kanzari relancent la machine. Les entrées de Boualia et Jebali apportent plus de percussion. À la 63e minute, Boubacar Diakité réduit l’écart en profitant d’une mauvaise relance adverse (2-1). L’espoir renaît. Msakni et Danho entrent à leur tour, donnant plus de dynamisme offensif.

À la 79e, Boualia remet les deux équipes à égalité grâce à une frappe enroulée splendide qui termine sa course au fond des filets (2-2). L’Espérance pousse alors pour renverser totalement la situation. Dans les ultimes instants, Danho obtient un penalty précieux. Mais Hamza Jelassi manque sa tentative, laissant filer une victoire qui semblait à portée de main.

Ce match nul laisse un goût amer aux Tunisiens. Avec une seule victoire en quatre rencontres, l’Espérance occupe la 2e place du groupe D avec 6 points, derrière le Stade Malien (8 pts). Petro Atlético suit avec 5 points, tandis que Simba ferme la marche avec 1 point.

La course à la qualification reste ouverte, mais l’EST devra impérativement réagir lors de son déplacement à Bamako, vendredi prochain, face au leader malien.

Formations

Espérance ST : Béchir Ben Saïd, Ibrahima Keita, Nidhal Laifi, Mohamed Amine Ben Hmida, Hamza Jelassi, Onuche Ogbelu (Jebali), Houssem Tka (Msakni), Abdramane Konaté, Yan Sasse (Drager), Jack Diarra (Boualia), Boubacar Diakité (Danho).

Simba SC : Djibo, Kapombe, De Reuck, Nangu (Touré), Kibabage, Kanté (Morice), Kagoma (Camara), Chama, Gueye, Kibu (Mpanzu), Oura, Diakité.