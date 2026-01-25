L’Olympique de Marseille s’est nettement imposé (3-1) samedi soir au stade Vélodrome contre le RC Lens, leader déchu de Ligue 1, dans un choc au sommet de la 19e journée, signant un succès qui rebattrait potentiellement les cartes de la course au titre.

Les Phocéens, qui consolident leur 3è place au classement, ont su profiter des défaillances lensoises pour s’imposer avec autorité. La performance collective leur a permis de concrétiser leur domination par trois réalisations, infligeant une première défaite nette aux Artésiens depuis plusieurs semaines et stoppant leur dynamique en tête du championnat.

Amine Gouiri a ouvert le score dès la 3e minute, mettant rapidement son équipe sur de bons rails, avant que la nouvelle recrue marseillaise Ethan Nwaneri ne double la mise à la 13e minute sur une action bien construite. Pierre-Emile Højbjerg a scellé le succès des siens en deuxième mi-temps (75e), avant que Rayan Fofana ne réduise le score pour les visiteurs en toute fin de partie (85e).

Ce succès permet surtout aux hommes de De Zebi de se racheter après leur lourde défaite concédée en milieu de semaine à domicile face à Liverpool en Ligue des champions, un revers qui avait suscité de vives critiques.

Le club parisien a repris la tête du classement avec 45 points, alors que le RC Lens est désormais relégué en position de dauphin à deux longueurs de retard. L’OM complète le podium loin derrière (38 pts).

Résultats de cette 19è journée:

– Vendredi

AJ Auxerre – Paris Saint-Germain 0 – 1

– Samedi

Rennes – Lorient 0 – 2

Le Havre – Monaco 0 – 0

Marseille – Lens 3 – 1

– Dimanche

Nantes – Nice

Brest – Toulouse

Paris FC – Angers

Lille – Strasbourg