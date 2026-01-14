Le Groupe de coopÃ©ration parlementaire avec les pays africains a tenu, mardi, au Palais du Bardo, une rÃ©union qui sâ€™est soldÃ©e par la crÃ©ation de groupes dâ€™amitiÃ© parlementaire avec lâ€™Afrique du Sud, le Cameroun, la CÃ´te dâ€™Ivoire, le SÃ©nÃ©gal et le Nigeria, selon un communiquÃ© publiÃ© par lâ€™AssemblÃ©e.

Au cours de cette rÃ©union, le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple, Brahim Bouderbala, a Ã©voquÃ© lâ€™organisation des relations bilatÃ©rales entre les structures parlementaires des pays frÃ¨res et amis, par la crÃ©ation, dans une premiÃ¨re Ã©tape, de groupes de coopÃ©ration parlementaire, desquels Ã©manent, par la suite, les groupes dâ€™amitiÃ©, selon une approche progressive garantissant lâ€™efficacitÃ© de lâ€™action de ces groupes.

CitÃ© dans un communiquÃ© de lâ€™ARP, Bouderbala a soulignÃ© le rÃ´le des dÃ©putÃ©s dans la promotion de la coopÃ©ration dans divers domaines d’activitÃ©s.

De leur cÃ´tÃ©, les dÃ©putÃ©s ont soulevÃ© la question du renforcement de la coordination avec lâ€™ExÃ©cutif en vue dâ€™assurer lâ€™efficacitÃ© de la diplomatie parlementaire et sa cohÃ©rence avec les orientations gÃ©nÃ©rales de l’Etat.

Ils ont, en outre, appelÃ© Ã optimiser lâ€™ouverture sur les pays africains, de maniÃ¨re Ã renforcer la prÃ©sence tunisienne dans le continent, compte tenu de lâ€™importance des marchÃ©s africains et des perspectives Ã©conomiques prometteuses quâ€™ils offrent.

Les dÃ©putÃ©s ont abordÃ© leur rÃ´le, dans le cadre des groupes dâ€™amitiÃ© parlementaire, dans le traitement de plusieurs questions, notamment celle de la migration irrÃ©guliÃ¨re, rÃ©affirmant lâ€™ouverture de la Tunisie sur son environnement africain dans le respect de la loi et de la souverainetÃ© nationale.

La rÃ©union a, par ailleurs, Ã©tÃ© lâ€™occasion de mettre lâ€™accent sur lâ€™importance de lâ€™organisation de journÃ©es dâ€™Ã©tude consacrÃ©es Ã la diplomatie parlementaire, en vue de dÃ©velopper les mÃ©canismes de travail des groupes dâ€™amitiÃ© et de renforcer les capacitÃ©s des dÃ©putÃ©s dans ce domaine.