La tempÃ©rature moyenne du mois de dÃ©cembre 2025 sâ€™est situÃ©e Ã 13,3Â°c et a Ã©tÃ© supÃ©rieure Ã la normale saisonniÃ¨re (12,5Â°c). Cela indique un mois relativement plus chaud que la moyenne, dâ€™aprÃ¨s le Bulletin Climatologique prÃ©liminaire du mois de DÃ©cembre 2025, publiÃ©, mardi, par lâ€™INM.

Par ailleurs, lâ€™analyse des donnÃ©es pluviomÃ©triques du mois de dÃ©cembre dernier met en Ã©vidence une grande disparitÃ© rÃ©gionale en Tunisie. Les prÃ©cipitations observÃ©es au Nord du pays, ont Ã©tÃ© significativement infÃ©rieures aux normales, avec des pourcentages de la normale variant entre 40 % Ã BÃ©ja et 83 % Ã Bizerte.

Le Centre du pays a connu une pluviomÃ©trie gÃ©nÃ©ralement proche ou lÃ©gÃ¨rement supÃ©rieure aux normales. Certaines rÃ©gions comme Kasserine (211%) et Sidi-Bouzid (247%) ont mÃªme enregistrÃ© des excÃ©dents trÃ¨s importants, signe dâ€™Ã©pisodes pluvieux localisÃ©s intenses.

Au Sud et aux rÃ©gions prÃ©sahariennes, les rapports pluviomÃ©triques ont largement dÃ©passÃ© la normale, avec des excÃ©dents exceptionnels Ã Gafsa (283%), Tozeur (317%) et Remada (279%). Ces rÃ©gions connaissent une pluviomÃ©trie rare mais concentrÃ©e en Ã©pisodes courts et intenses, ce qui explique ces rapports Ã©levÃ©s malgrÃ© des normales trÃ¨s faibles.

Sur lâ€™ensemble des stations Ã©tudiÃ©es sur tout le territoire, le cumul pluviomÃ©trique total a Ã©tÃ© de 1108,3 mm, contre une normale de 1127,7 mm, soit 98,3% de la normale. MalgrÃ© les fortes variations rÃ©gionales, la pluviomÃ©trie du mois de dÃ©cembre sur lâ€™ensemble du pays reste donc trÃ¨s proche de la normale, les excÃ¨s locaux compensant les dÃ©ficits ailleurs.