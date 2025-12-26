La deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 se déroule du 26 au 28 décembre. Douze rencontres sont prévues dans six groupes, réparties sur sept stades hôtes, avec des horaires étalés de l’après-midi à la soirée.

Vendredi 26 décembre : Groupe A et B

13h30 (Grand stade de Marrakech, groupe B) : Angola – Zimbabwe

16h00 (Grand stade d’Agadir, groupe B) : Égypte – Afrique du Sud

18h30 (Stade Mohammed V, Casablanca, groupe A) : Zambie – Comores

21h00 (Stade Moulay Abdellah, Rabat, groupe A) : Maroc – Mali

Cette journée ouvre la deuxième série de matches pour les groupes A et B, avec des confrontations décisives pour la course à la qualification.

Samedi 27 décembre : Groupe C et D

13h30 (Stade olympique de Rabat, groupe D) : Bénin – Botswana

16h00 (Grand stade de Tanger, groupe D) : RD Congo – Sénégal

18h30 (Stade Al Barid, Rabat, groupe C) : Ouganda – Tanzanie

21h00 (Complexe sportif de Fès, groupe C) : Nigéria – Tunisie

Le samedi propose des duels stratégiques pour les groupes C et D, dont le match très attendu entre le Nigéria et la Tunisie.

Dimanche 28 décembre : Groupe E et F

13h30 (Grand stade d’Agadir, groupe F) : Gabon – Mozambique

16h00 (Stade Mohammed V, Casablanca, groupe E) : Guinée équatoriale – Soudan

18h30 (Stade Moulay El Hassan, Rabat, groupe E) : Algérie – Burkina Faso

21h00 (Grand stade de Marrakech, groupe F) : Cameroun – Côte d’Ivoire

La deuxième journée s’achève par des affiches majeures pour les groupes E et F, avec des équipes en quête de points pour s’assurer une place en huitièmes de finale.