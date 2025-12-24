La sélection tunisienne de football a battu son homologue ougandaise sur le score de 3 buts à 1, mardi soir au stade olympique de Rabat, en match comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2025 (Maroc).

Les buts de la Tunisie ont été inscrits par Elyès Skhiri (10e) et Elias Achouri (40e, 65e). L’Ouganda a réduit le score dans le temps additionnel grâce à Denis Omedi (90e+2).

Dans l’autre rencontre du groupe, le Nigeria s’est imposé face à la Tanzanie sur le score de 2 buts à 1.

À l’issue de cette première journée, la Tunisie occupe la première place du groupe C avec 3 points, à égalité avec le Nigeria (3 pts), devant la Tanzanie et l’Ouganda, qui comptent 0 point chacun.

Pour le compte de la deuxième journée, prévue le 27 décembre, la Tunisie affrontera le Nigeria à Fès, tandis que l’Ouganda sera opposé à la Tanzanie à Rabat.