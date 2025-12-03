Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a présenté une liste préliminaire de 54 joueurs en vue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), a annoncé la Fédération nigériane de football sur ses réseaux sociaux.

Un effectif étoffé pour évaluer toutes les options

Le Franco-Malien a opté pour un effectif très complet, mêlant internationaux confirmés et nouvelles recrues, afin d’évaluer ses choix finaux pour le tournoi. La sélection comprend :

6 gardiens de but

13 défenseurs

12 milieux de terrain

23 attaquants

Il s’agit de l’une des plus grandes listes préliminaires jamais présentées par le Nigeria pour une CAN. Conformément au règlement de la Confédération africaine de football (CAF), Chelle devra réduire son effectif à 28 joueurs maximum avant le début du tournoi, prévu le 21 décembre.

Un objectif : décrocher le titre continental

Le Nigeria, finaliste lors de l’édition précédente en Côte d’Ivoire, recherche son premier titre continental depuis 2013. Le pays évoluera dans le groupe D, aux côtés de la Tunisie, de l’Ouganda et de la Tanzanie.

La liste préliminaire complète

Gardiens de but : Maduka Okoye, Amas Obasogie, Francis Uzoho, Ebenezer Harcourt, Stanley Nwabali, Adebayo Adeleye

Défenseurs : Felix Agu, Zaidu Sanusi, William Troost-Ekong, Ajayi Oluwasemilogo, Bright Osayi-Samuel, Bruno Onyemaechi, Chidozie Awaziem, Calvin Bassey, Ola Aina, Igoh Ogbu, Ryan Alebiosu, Adeleke Adenkunle, Emmanuel Michael

Milieux de terrain : Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Alhassan Yusuf, Alex Iwobi, Fisayo Dele-Bashiru, Raphael Onyedika, Christantus Uche, Ebenezer Akinsanmiro, Tochukwu Nnadi, Usman Muhammed, Peter Agba, Tom Dele-Bashiru

Attaquants : Ademola Lookman, Victor Osimhen, Tolu Arokodare, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Adams Akor, Chidera Ejuke, Olakunle Olusegun, Sadiq Umar, Kelechi Iheanacho, Taiwo Awoniyi, Victor Boniface, Paul Onuachu, Terem Moffi, Nathan Tella, Cyriel Dessers, Abdulrraheed Shehu, Rafiu Durosinmi, Ekeson Okorie, Chisom Orji, Philip Otele, Ikwuemesi Chukwubuikem, Salim Fago